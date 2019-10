Gronau.Wenn die Pink Panthers spielen, dann wird es ein überaus ausgelassener Abend. So auch am Samstag im Dorfgemeinschaftshaus in Gronau, wohin die Interessengemeinschaft Gruneme Kerb zum Kerwetanz eingeladen hatte. Der Musikprofi Jean Diehl und seine Kollegen mit der Sängerin Sophie heizten mit schmissigen Rhythmen, aktuellen Hits und natürlich mit bekannten Oldies den Gästen mächtig ein. Bis in die Nacht hinein konnte ausgiebig getanzt werden. df/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 21.10.2019