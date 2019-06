Stimmung erstklassig, nur die Konzerte trüben die Bilanz

Bensheim.Auszug der Athleten: Fünf Tage waren Bensheim und Heppenheim die Hauptstädte der hessischen Turner, am Sonntag wurde ein sportlicher Schlussstrich gezogen. Mit einer atemberaubenden Show des National Danish Performance Team auf dem Festplatz am Berliner Ring trudelte das Landesturnfest standesgemäß und durchaus spektakulär aus.

Zuvor zog Ulrich Müller, Vizepräsident des Turnverbands, zufrieden sein Fazit. Man habe wunderbare Tage gehabt, die Veranstaltungen seien gut angenommen worden. Müller sprach von täglich 5000 Besuchern auf dem Gelände mit den Mitmachangeboten, von sportlicher Seite sei es ein gelungenes Turnfest gewesen.

Mit Blick auf das umfangreiche Abendprogramm mit unterdurchschnittlich besuchten Konzerten besonders in Bensheim fällt die Bilanz aber weit weniger begeisternd aus. „Wir hätten uns durch die Erweiterung eine noch stärkere Resonanz erwünscht. Das ist nicht eingetreten. Die Besucherzahlen blieben hinter den Erwartungen zurück“, räumte Müller ein.

Video Lokales Der AusKLANG beim Landesturnfest Nach fünf Tagen Landesturnfest stand am Sonntag das "National Danish Performance Team" zum Abschluss auf der Bühne in Bensheim.

Zur Eröffnung mit DJ Felix Jaehn kamen – wie berichtet – knapp 3000 Zuschauer auf den für 10 000 Personen ausgelegten Festplatz. Die Lochis wollten an gleicher Stelle nur 300 Fans sehen. Bei Christina Stürmer tanzten zwar mehr als 1000 Zuschauer, aber nur deshalb, weil der Turnverband kurz vor dem Konzert allen Turnfestteilnehmern freien Zugang gewährte. Sonst wäre man vermutlich in „Lochis“-Dimensionen unterwegs gewesen.

Bedenken wegen möglicher finanzieller Auswirkungen aufgrund der ausgebliebenen Einnahmen scheint es aber nicht zu geben. Er blicke der Abrechnung ruhig entgegen, man habe risikobewusst kalkuliert, so Müller. Ohnehin habe man mit dem Fest keinen Gewinn erzielen wollen – sich vermutlich aber auch kein großes Defizit einfangen wollen. Der Verbandsvize wertete am Sonntag die Ausgaben als „gute Investition in die Zukunft“. Die Rückmeldungen, die er bekommen habe, seien gut gewesen. „Das Programm wurde angenommen.“ Allerdings hat man durchaus die Erkenntnis gewonnen, dass es eigentlich nicht so viele Programmpunkte abends brauche. Müller sieht das dem Umstand geschuldet, dass man zum ersten Mal zwei Ausrichterstädte gehabt habe.

Ausrichter 2023 noch offen

In vier Jahren wird das wieder anders sein. Die Ausrichterstadt steht noch nicht fest, man befinde sich in Gesprächen. Als Votum gegen eine Doppellösung will man das nicht verstanden wissen. „Die Zusammenarbeit war hervorragend und keineswegs schwierig“, lobte der stellvertretende Verbandschef. Man habe kurze (Entscheidungs)-Wege während der fünf Tage gehabt, die Infrastruktur in den Hallen und Schulen sei selten so gut gewesen. „Das waren Vier-Sterne-Unterbringungen“, bestätigte der Bergsträßer Turngauvorsitzende Boris Held.

Er zog ebenfalls ein positives Resümee, erinnerte daran, dass der Kreis Bergstraße quasi als dritter Ausrichter mit im Boot saß und stellte besonders die Betreuung in den Schulen durch die hiesigen Vereine heraus. Das habe vorbildlich funktioniert. Stolz war Held auch auf den Turngau selbst, der gemessen an den Mitgliederzahlen mit 360 Turnfestteilnehmern weit oben rangierte. Egal, wohin es den Turnverband 2023 verschlägt, am Kulturprogramm will man wohl festhalten. Man wolle das Turnfest weiterentwickeln. Zu den Innovationen Jahr zählte Müller an erster Stelle den Turnfestwarrior. Der Parcours kam so gut an, dass der Verband nach mehr als 1000 Anmeldungen die Teilnehmerliste schließen musste.

Auf Sicht möchte man zudem die Teilnehmerzahlen wieder steigern. Nach Bensheim kamen mit 4100 Sportlern weniger als nach Gießen vor vier Jahren. Positiv bewertet wurde jedoch, dass die Hälfte der angemeldeten Turner unter 18 Jahren gewesen seien. Das lässt für die Zukunft hoffen.

