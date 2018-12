Stimmungsvoller Adventsabend in Gronau

Gronau.Im Herzen von Gronau, rund um die Kirche St. Anna, veranstaltet der Männergesangverein Eintracht Gronau und der evangelische Posaunenchor alljährlich am dritten Advent einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt. Am Sonntag war es wieder so weit: Wo sonst Autos fahren, standen Verkaufsstände, wurde Selbstgebasteltes, Gestricktes genauso zum Verkauf angeboten wie Bratwürste, Glühwein und heißer Apfelsaft für das leibliche Wohl. Für ein paar Stunden bot der Platz vor der Kirche ein stimmungsvolles Ambiente für einen kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt, der musikalisch umrahmt wurde von den weihnachtlichen Klängen des Posaunenchores und des Männergesangvereins. tn/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.12.2018