Stimmungsvolles Ambiente im Kronepark

Auerbach.Die Interessengemeinschaft Auerbacher Vereine lädt am ersten Adventswochenende (1./2. Dezember) zum Auerbacher Weihnachtsmarkt in den Kronepark ein. Zur Einstimmung auf das Weihnachtsfest wird den Besuchern auch in diesem Jahr wieder ein vielfältiges Programm und Angebot präsentiert.

Nicht nur auf der Bühne im Kronepark wird ein stimmungsvolles Programm geboten, sondern auch an den Ständen im Park: Ob in Opas Bastelstube der Familie Friedl, am Stand von Elke Kegelmann, der Behindertenhilfe, der Firma Grundmann oder dem Schulförderverein Schillerschule – bei allen gibt es eine reiche Auswahl an Bastelarbeiten oder Produkten aus Holz und Schmuck. Dauerbrenner seit Jahren sind die Honigwaren der Imkerei Hillenbrand oder die hausgemachten Würste der Hochstädter Familie Schneider. Adventskränze oder Weihnachtsdeko wartet nicht nur am Stand von Kneissl und Diehl, sondern auch bei der evangelischen Chrischona-Gemeinde.

Die Kinder dürfen sich auf den Nikolaus freuen, der bereits am ersten Advent in Auerbach vorbeikommt. Außerdem stehen ein Karussell und auch die Auerbahn für zahlreiche Runden bereit. Damit die Eltern und Großeltern entspannt flanieren können, bietet der Waldkindergarten erneut ein vielfältiges Mitmachangebot für die Jüngsten an.

Das leibliche Wohl kommt ebenfalls nicht zu kurz. Neu sind ein Fischstand und der Äpplerstand der KJG Sankt Laurentius. Deftige Wildschweinbratwürste oder Steaks bietet die Abteilung Auerbacher Kerb an. Die Feuerwehr schenkt Glühwein aus und die Awo Auerbach bietet Kaffee, Tee und Waffeln an. Heiße Suppen findet man Stand der Schillerschule und der IAV.

Das Rahmenprogramm mit 23 Einzeldarbietungen über die beiden Tage ist ein besonderer Anziehungspunkt, schreibt die IAV in einer Pressemitteilung. Mit Eintritt der Dunkelheit und der Eröffnung am Samstag (1.) um 16 Uhr wird der Kronepark festlich illuminiert und in einen Winterzauberwald verwandelt.

Die Fackelwanderung des Odenwaldklubs fand bereits in den letzten Jahren großen Zuspruch und wird auch in diesem Jahr angeboten. Das Gerüst für das Bühnenprogramm sind verschiedene Musikgruppen aus der Region. Es spielen der Posaunenchor Balkhausen, die Stadtkapelle Bensheim oder die Original Feierabend Musikkanten. Musikalischer Höhepunkt ist sicherlich das Konzert des Projektorchesters und des Musikverein TSV Auerbach am Samstagabend auf der Bühne des Musikpavillons. Weitere Überraschungen insbesondere für die Kinder sind in der Vorbereitung, so die IAV. Eine große Tombola wird dank des besonderen Einsatzes des Gesangsvereins Liedertafel mit üppigen Preisen angeboten.

„Die Interessengemeinschaft ist stolz, dass die gesamte Logistik für das zweitägige Event in Eigenregie geleistet wird“. Ohne die Zusammenarbeit der Vereine und Organisationen sei eine solche Veranstaltung nicht mehr möglich. Die Auerbacher Vereine freuen sich auf den Besuch der Auerbacher Bevölkerung und Gäste aus nah und fern. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 23.11.2018