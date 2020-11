Strafanzeige gegen Richter liegt nun vor

Bensheim.Die Strafanzeige gegen Bürgermeister Rolf Richter (CDU) wegen des Verdachts der Korruption, Bestechlichkeit und Vorteilsnahme im Amt liegt nun doch bei der Staatsanwaltschaft in Darmstadt vor. Oberstaatsanwalt Robert Hartmann bestätigte gestern im Gespräch mit dieser Zeitung, dass das Schriftstück zwar am Dienstag eingegangen, aber erst am Freitag registriert worden sei.

Unterzeichnet

...