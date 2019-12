Strahlende Kinderaugen in Mohács

Bensheim.„Es war strapaziös, aber es hat sich auf alle Fälle gelohnt“, so Vorstandsmitglied Albert Mehl vom deutsch-ungarischen Freundeskreis Bensheim-Mohács nach der Rückkehr aus der Partnerstadt.

Zum 21. Mal beschenkten die Bensheimer Mohács-Freunde die deutschsprachigen Kindergärten in der Partnerstadt, zudem das Behindertenheim Pandy Kalman.

100 Paar Socken gestrickt

Für die Kinder gab es Süßigkeiten, Plüschtiere, Autos und Puppen. Hanni Schambach hatte zudem 100 Paar Kindersocken gestrickt und ebenso viele Schale für Kinder. Die Freude der Kinder war riesig, als sie jetzt diese Geschenke erhielten.

Die Kindergärten erhielten zudem je eine Geldspende, das Behindertenheim wurde bereits im August dieses Jahres mit wertvollen Bilderahmen bedacht, die schon eifrig benutzt werden.

„Wenn man in die strahlenden Gesichter der Kinder schaut und ihre überschwängliche Freude sieht, dann haben sich all die Mühen gelohnt“, sagten unisono Albert Mehl, Bernhard Wahlig und Berthold Mäurer. Die wertvollen Geschenke wurden das ganze Jahr über in Bensheim und Umgebung von vielen Menschen gespendet.

In diesem Sommer wurden übrigens der 37. Hilfstransport mit insgesamt 28 Tonnen Gütern nach Mohács geschickt.

Am vergangenen Nikolaustag besuchte die Bensheimer Gruppe, im Beisein des früheren Mohácser Vizebürgermeisters Aron Cserdy und des dortigen Freundeskreisvorsitzenden György Werner, den Park-Kindergarten. Dort lernen die Kinder teilweise auch die deutsche Sprache. Entsprechend wurden die Bensheimer mit deutschen Weihnachtsgedichten und -liedern begrüßt.

Auch im Rokuskindergarten, der einst mit Bensheimer Spendengeldern umgebaut und saniert wurde, sind die Bensheimer mit deutschen Weihnachtsliedern empfangen worden. Die Verantwortlichen im Szölöhegy Kindergarten, der am spärlichsten eingerichtet ist, freuten sich vor allem über die Geldspende, um damit wichtige Reparaturarbeiten finanzieren zu können.

Beim Gespräch mit dem neuen Mohácser Bürgermeister Ferenc Csorbai regte Berthold Mäurer eine gemeinsame Ausstellung an. Kinder in Mohácser und Bensheimer Schulen malen Bilder zu einem gemeinsamen Thema. Die Bilder werden sowohl in der Partnerstadt als auch in Bensheim ausgestellt. Csorbai zeigte sich offen für weitere, neue Ideen, die von beiden Freundeskreisen umgesetzt werden.

Bei der Weihnachtsfeier des ungarisch-deutschen Freundeskreises Mohács-Bensheim, waren überraschend die Musiker ausgefallen. Kein Problem: Berthold Mäurer griff zur Mandoline und sang mit den vielen Kindern Weihnachtslieder.

Im Sozialheim Pandy Kalman wurden die Bilder der Behindertenhilfe Auerbach wieder verpackt und mit nach Hause genommen. Bekanntlich wurden die Bilder behinderter junger Mohácser und Bensheimer Künstler im vergangenen Jahr in der Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim und in diesem Jahr im Rathaus in Mohács gezeigt, bevor sie im November in Budapest ausgestellt waren. Auch das war ein riesiger Erfolg. mül

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 11.12.2019