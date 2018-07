Straßenfotografie im Damenbau

Anzeige

Auerbach.Die Kunstfreunde Bergstraße laden zur Ausstellung „Urbane Momente“ mit Werken von Volker Frenzel in den Damenbau des Staatsparks Fürstenlager in Auerbach ein. Vom 11. August bis 9. September werden die Fotografien des pensionierten Flugkapitäns gezeigt, der sich in vielen Städter auf der ganzen Welt aufgehalten hat.

Eröffnet wird die Ausstellung am Samstag, 11. August, um 17 Uhr. Einführende Worte spricht Karl Röser, die musikalische Begleitung übernimmt das Duo Moser.

Seit vielen Jahren beschäftigt sich Frenzel mit der künstlerischen Fotografie. Bevorzugt arbeitet er an Langzeitprojekten. Nach „Underground“, Menschen in der U-Bahn, „Cool City“, Menschen gehen mit architektonischen Strukturen symbiotische Beziehungen ein, und „Quo Vadis“, Wege und Lebenswege von Menschen, ist die vorgelegte Bildstrecke die vierte große fotografische Arbeit seit der Jahrtausendwende.