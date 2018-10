Straußwirtschaft im Wohnzimmer

Bensheim.Premiere für ein neues Ausstellungskonzept der Stadtteildokumentationen in Zusammenarbeit mit einem Bergsträßer Design-Büro: Am Freitag, 2. November, um 18 Uhr ist das Konzept erstmals im Feuerwehrhaus Hochstädten (Weiherweg 4) zu sehen.

Ziel der Neuausrichtung ist eine einheitliche Präsentation der Stadtteildokumentationen sowie eine einfache Handhabung für die Arbeitskreise und die Möglichkeit, übergreifende Themen der Stadtteile auszutauschen. In der Ausstellung der Stadtteildokumentation Hochstädten dreht sich alles um das Gasthaus „Zum Wiesengrund“, die Familie Esinger und um die Schüler von Ernst Schad.

Ende nach 66 Jahren

In den Jahren 1950 und 1951 startete das Ehepaar Georg und Maria Fuhr den Versuch einer „Straußwirtschaft“ im eigenen Wohnzimmer. Das war die Geburtsstunde des Gasthauses „Zum Wiesengrund“. 1981 ging die Konzession an Tochter Waltraud Jünger über. Nach 66 Jahren schloss die Gastwirtschaft in diesem Jahr. Die Ausstellung beleuchtet die ereignisreiche Geschichte des Gasthauses in Wort und Bild.

Die Familie Esinger gehört bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts in Hochstädten zur Dorfgemeinschaft. Der Katholik Hanß Essinger gilt als Stammvater des Essinger-Clans an der Bergstraße. Die Schreibweise des Familiennamens hat sich über die Zeit verändert. Gemeinsam mit seinem Mitglied Sigrid Esinger hat sich der Arbeitskreis auf die Spurensuche der Familiengeschichte ihres Mannes Kurt begeben.

Dabei wurde deutlich, dass das Leben der Nachkriegsgeneration vor allem durch den Verlust des Sohnes, Ehemannes und Vaters Jakob Esinger im Zweiten Weltkrieg geprägt war. Besonders hervorgehoben wird das Engagement von Kurt Esinger in Hochstädten: Er war Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, der SPD und des Ortsbeirats und Mitbegründer des Arbeitskreises der Stadtteildokumentation in Hochstädten. Die Geschichte der Familie Esinger wird mit Bildern aufgezeigt, die die Familienmitglieder zur Verfügung gestellt haben.

Der wohl bekannteste Lehrer aus Hochstädten war Ernst Schad. Von 1933 bis 1947 unterrichtete er an der hiesigen Volksschule und war ein über die lokalen Grenzen hinaus bekannter Pädagoge. Kunstwerke seiner Schüler hatte er über Jahrzehnte in einem Koffer aufbewahrt. Diese Zeichnungen hat die Stadtteildokumentation jetzt ans Tageslicht geholt und für die Ausstellung aufgearbeitet. Einer seiner Schülerinnen, Ruth Härtel, hat Erinnerungen aus dem Schulalltag beigesteuert. Die Ausstellung zeigt auf, dass manche Kinder auch den Krieg in ihren Zeichnungen verarbeiteten.

Mit einem Aufruf im April hatte die Stadtteildokumentation ihre Suche nach kleinen technischen Errungenschaften und Bequemlichkeiten der Geschichte gestartet. Viele Bürger stellten dem Team Alltagsgegenstände für die Ausstellung zur Verfügung. Wie haben sich Haushaltsgegenstände im 20. Jahrhundert von Luxusgütern zu Artikeln des täglichen Bedarfs entwickelt? Die Geschichte der Modernisierung im Haushalt ist eng mit dem Wandel der Frau und ihrer Stellung in der Gesellschaft verbunden. In einer Werbung der 50er Jahre hieß es noch: „Eine Frau hat zwei Lebensfragen: Was soll ich anziehen? Und was soll ich kochen?“. Die Ausstellung zeigt die Entwicklung der Alltaggegenstände und der Hausfrau von damals bis heute auf.

Gezeigt wird außerdem ein Rückblick auf das Jahresgeschehen 2017/18 und die Ereignisse rund um Hochstädten. Dazu gehören die 40-Jahr-Feier des Hochstädter Sportvereins und die Eröffnung des Dorfladens mit Café im Hochstädter Haus. Die Ausstellung wird anschließend am Samstag, 3. November, von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, 4. November, von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung zur Eröffnung ist erforderlich. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 20.10.2018