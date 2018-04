Anzeige

Bensheim.Fünf junge, aufstrebende Musiker stehen beim nächsten Konzert der Kunstfreunde Bensheim auf der Bühne. „Rising Stars“ könnte man sie auch nennen: Das Aris Quartett und die Klarinettistin Florentine Simpfendörfer treten am Samstag, 5. Mai, 20 Uhr, gemeinsam im Parktheater auf.

Das ZDF-Kulturmagazin „Aspekte“ beschreibt das Quartett als „die Zukunft der Klassikszene“, NDR Kultur sieht das Ensemble „auf dem Sprung in die Weltkarriere“, und Deutschlandfunk nennt es schlicht und einfach „eine der herausragenden Streichquartettformationen der jüngeren Generation“. Wo immer das Aris Quartett mit Konzerten oder CD-Einspielungen in Erscheinung tritt, überschlagen sich Medien und Kritik förmlich in ihrer Begeisterung. 2009 in Frankfurt gegründet, zählt das Ensemble heute zu den gefragtesten Quartetten seiner Generation mit weltweiten Engagements in großen Konzerthäusern und bei renommierten Musikfestivals.

Vor dem Konzert sind die Besucher zu einer Einführung mit dem Musik experten Hans Hachmann in das Foyer des Parktheaters eingeladen. Um 19 Uhr wird der ehemalige Leiter der SWR-Musikredaktion und

Nach langjährigem Studium bei Günter Pichler (Alban Berg Quartett) und geprägt von vielfältigen Impulsen etwa durch das Artemis Quartett und Eberhard Feltz, beeindrucken die Musiker das Publikum neben künstlerischer Exzellenz besonders durch ihre Leidenschaft und Emotionalität. Hervorstechend ist darüber hinaus auch die große Bandbreite ihres Repertoires von der Wiener Klassik bis zur Moderne, die sich auch in ihren ersten CD-Einspielungen widerspiegelt.