Streit um Einbahnstraße geht weiter

Im Rahmen der Stadtteiltour mussten sich Vertreter von Stadt und KMB kritischen Fragen der Anwohner und Bürger zum Thema Verkehrssituation in Schwanheim stellen. © Neu

Schwanheim.Die Situation im Bereich Am Junkergarten und Am Falltor wird in Schwanheim seit Jahren zuweilen hieß diskutiert. Hauptproblem war der Gegenverkehr auf der schmalen Fahrbahn und das Fehlen eines Gehwegs über weite Abschnitte Am Junkergarten. Seit vier Wochen sind beide Straßen als Einbahnstraßen ausgewiesen. Doch damit ist der Streit noch nicht vorüber.

Bei einer Stadtteiltour mit

...

Sie sehen 10% der insgesamt 3860 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 28.05.2018