Stress abbauen, Muskeln aufbauen

Die Firma Sanner richtete gestern ihren elften Gesundheitstag aus – in der Kantine wurde frisches Obst und Gemüse angeboten. © Zelinger

Bensheim.Zum elften Gesundheitstag hat die Firma Sanner ein Best-of der letzten Jahre zusammengestellt. In der Kantine genossen Mitarbeiter am Mittwoch den ganzen Tag lang ein interessantes Büfett aus unterschiedlichen Tipps und Praxistrainings für ein balanciertes Leben am Arbeitsplatz und in der Freizeit.

Kostenloses Angebot

„Gesundheitsmanagement ist zentraler Teil einer modernen

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3234 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 21.06.2018