Bensheim.Das Katholische Bildungswerk Bergstraße/Odenwald bietet einen achtwöchigen Kurs „Stressbewältigung durch Achtsamkeit“ an, der am Donnerstag, 24. Januar, mit einem Informationsabend beginnt.

„Achtsamkeit bedeutet die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit in den gegenwärtigen Moment zu bringen. Achtsamkeit fördert das Wohlbefinden, verbessert die Bewältigung von Stress-Situationen, stärkt Selbstvertrauen und Selbstakzeptanz, schenkt Heiterkeit, Gelassenheit und Lebensfreude“, heißt es in einer Pressemitteilung des Bildungswerks. MBSR („mindfulness based stress reduction“) ist ein ganzheitliches Achtsamkeitstraining.

Inhalte des Kurses sind geleitete Übungen zur Körperwahrnehmung (Bodyscan), einfache, sanfte Yoga-Übungen, Sitzmeditation, Gehmeditation, Anleitungen zu mehr Achtsamkeit im Alltag, Austausch miteinander, Informationen über Stress und Stressbewältigung.

Kurs-Termine

Der Info-Abend läuft am Donnerstag, 24. Januar, von 18 bis 20.30 Uhr. Die Kurs-Termine sind jeweils donnerstags von 18 bis 20.30 Uhr, am 31. Januar, 7., 14., 21. und 28. Februar sowie am 14., 21., 28. März und am Samstag, 9. März, von 10 bis 16 Uhr (Tag der Achtsamkeit).

Ort ist das Caritas-Altenheim Sankt Elisabeth in Bensheim, Gruppenraum der Tagespflege, Eingang Wilhelm-Euler-Straße. red

