Stromnetz: Meisters Bemühungen erfolglos

Bensheim.Bürgermeister Rolf Richter hatte zum Thema Hochspannungstrasse in Bensheim – wie berichtet – ein Schreiben an Bundes- und Landespolitiker verfasst. Der Bergsträßer Bundestagsabgeordnete Michael Meister bestätigte nun den Erhalt und antwortete mit einer Pressemitteilung darauf.

„Ich habe großes Verständnis für die Sorgen und Befürchtungen der Bürger mit Blick auf den geplanten Ersatzneubau einer 110-kV-Hochspannungsfreileitung zwischen Pfungstadt und Heppenheim, von dem auch Bensheim berührt ist. Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass die betroffenen Anwohner, aber auch die Städte Bensheim, Heppenheim und Zwingenberg sowie der Kreis Bergstraße fordern, dass in der Nähe von Siedlungsbereichen eine Erdverkabelung realisiert werden soll.“

Meister betonte, dass er sich bereits vor über zwei Jahren an den Vorhabenträger Westnetz gewandt habe. In seinem Antwortschreiben listet der Staatssekretär diverse Treffen auf, die es zwischen Westnetz und den Verantwortlichen im Bensheimer Rathaus gegeben habe.

„Zuletzt erfolgte am 25. Oktober in meinem Beisein im Rathaus ein Gespräch mit Westnetz, bei dem auch ein Geschäftsführer von Westnetz dabei war. Ziel war es bekanntlich, eine Kostentragung zu organisieren, die für alle Seiten vertretbar wäre.“ Westnetz habe daraufhin verschiedene Überlegungen durchgerechnet und dabei auch Kontakt mit der Bundesnetzagentur zu der Frage einer Berücksichtigung von Mehrkosten in der Regulierung aufgenommen.

„Letztlich haben jedoch alle Bemühungen nicht zum gewünschten Erfolg geführt, so dass es im Ergebnis leider zu keiner Verständigung zwischen der Stadt Bensheim und Westnetz gekommen ist“, so Meister. Er sei dennoch weiterhin bereit, im Interesse der Stadt Bensheim und der betroffenen Anwohner auf Westnetz zuzugehen, schreibt der Abgeordnete abschließend. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.03.2019