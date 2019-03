Stromtrasse soll unter die Erde

Bensheim.Die CDU-Stadtverordneten halten die Inhalte des aktuellen Antwortschreibens der Westnetz GmbH an den Magistrat der Stadt Bensheim für nicht akzeptabel. Der Netzbetreiber der bestehenden 110 kV Hochspannungsfreileitung will an den ursprünglichen Sanierungsplänen festhalten. „Zwar ist eine Erdverkabelung technische möglich, soll aber aus Kostengründen nicht weiter verfolgt werden“, berichtet die CDU-Fraktion sinngemäß aus dem Antwortschreiben.

Anlass ist, dass die Hochspannungsleitung am Berliner Ring – wie berichtet – aufgrund ihres Alters ersetzt werden muss. Die Masten stehen bislang in der Wohnsiedlung zwischen Schwanheimer und Wormser Straße. „Jetzt bietet das Planungsverfahren die Gelegenheit, die bisherige Streckenführung zu überdenken und Alternativen zu prüfen“, sagt Ortsvorsteherin Ingrid Schich-Kiefer. „In Frage steht, ob die Freileitung auch künftig durch das Wohngebiet geführt werden muss.“ Eine neue Stromtrasse als Erdkabel soll nach Auffassung der Union von Anfang an in das Planfeststellungsverfahren münden.

Auf Initiative der CDU hatte die Koalition gemeinsam mit allen vertretenen Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung einen Antrag in der Dezembersitzung auf den Weg gebracht. Mit einem einstimmigen Beschluss wurde der Magistrat in seinem weiteren Vorgehen bestärkt und soll eine deutliche politische Willensbekundung gegenüber dem Betreiber Westnetz GmbH und den zuständigen Behörden signalisieren.

Verschiedene Varianten

Bislang plant die Betreiberfirma jedoch, auf der vorhandenen Strecke die Leitungen zu ersetzen und die Masten zu erhöhen. Bürgermeister Rolf Richter stellte bei einem Ortstermin Mitte November letzten Jahres verschiedene Varianten einer Erdverkabelung vor, die sich in den Mehrkosten deutlich von einer neuen und größeren Hochspannungsfreileitung unterscheiden.

Ausschlaggebend für zukünftige Kosten sind unter anderem, ab welchem Mast die Erdverkabelung beginnt und welcher Eingriff entlang der neuen Strecke notwendig sein wird.

Die CDU-Stadtverordneten kommen zu ihrer nicht öffentlichen Sitzung am heutigen Dienstag (19.) zusammen, um über das weitere Vorgehen in der Angelegenheit mit Bürgermeister Rolf Richter zu sprechen. Treffpunkt ist um 19 Uhr im Hotel Felix, Dammstraße 46. red

