Die beiden Vertreter der SPD in der Betriebskommission des städtischen Eigenbetriebes Kinderbetreuung, die Stadtverordneten Christiane Lux und Heiko Moritz, verwiesen auf den hohen Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen in der Stadt, der auch weniger wohnungsnahe Einrichtungen unverzichtbar macht.

Stadtrat Norbert Bauer sprach die bereits beschlossene Erweiterung der Kita im Erdgeschoss des benachbarten Bürogebäudes Vista an. Kita-Leiterin Ariane Krüger teilte mit, dass die organisatorische Einbindung der „Dependance“ geregelt ist und keine Schwierigkeiten bereiten wird.Sie erläuterte die Baumaßnahme und zeigte Fotos zum derzeitigen Ausbaustand. Im Herbst 2018 will man an den Start gehen. Drei Gruppen mit 56 Kindern sollen im Bürogebäude betreut werden.

Vor dem umfassenden Informationsgespräch hatte Ariane Krüger die Kommunalpolitiker durch das Haus geführt. Die Sozialdemokraten waren angetan von der hellen und freundlichen Ausstrahlung des Gebäudes. „Da möchte man noch einmal Kind sein“, meinte Michael Sydow. Das pädagogische Konzept der Kita, das als Schwerpunkte die Förderung der Bewegungsfreude, die musikalische Frühförderung und die Förderung der Sprachfreude sieht, fand die Zustimmung der SPD-Politiker. Außerdem werden die Grundwerte der Awo – Demokratie, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und Freiheit – vermittelt.

„Wir freuen uns, dass mit der Arbeiterwohlfahrt ein zusätzlicher freigemeinnütziger Träger das Kindergartenangebot in Bensheim bereichert. Wir können uns gut vorstellen, dass auch bei künftig zu schaffenden Einrichtungen eine Trägerschaft durch die Awo angestrebt wird“, betont Stadtverordneter Thorsten Schrader, der zugleich Vorsitzender der Awo Auerbach, dem größten Ortsverein im Kreisverband Bergstraße, ist.

Zum Abschluss des informativen Gesprächs verwies Geschäftsführer Sebastian Parker auf die gute Zusammenarbeit mit dem Eigenbetrieb Kinderbetreuung der Stadt Bensheim. Die Vorsitzende der SPD Bensheim, Christiane Lux, dankte den Kita-Vertretern für die erfolgreiche pädagogische Arbeit und für die umfassende Information zur Einrichtung. red

