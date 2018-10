Studienreise in den Kaukasus

Bensheim.Die katholische Stadtpfarrei Sankt Georg in Bensheim lädt vom 27. September bis 6. Oktober 2019 zu einer zehntägigen Studienreise nach Georgien und Armenien ein. Im Verlauf der Rundreise werden herausragende Orte und Sehenswürdigkeiten beider Länder besucht. Die Reise verschafft einen guten Überblick über die landschaftliche Vielfalt und die Lebensräume in diesem Teil des Kaukasus.

Geplant sind zudem Begegnungen mit katholischen Christen, die Reisenden erhalten viele Einblicke in die Geschichte und aktuelle Entwicklungen. Beide Länder gelten – noch – als Geheimtipp, und noch sind viele kulturelle Schätze vom Massentourismus verschont geblieben.

Armenien nahm schon im Jahr 301 n. Chr. als erstes Land der Welt das Christentum als Staatsreligion an, Georgien folgte kurz darauf. Durch die Geschichte hindurch war und ist die Kaukasusregion ein Schmelztiegel der Kulturen. Beide Länder lagen auf der Route der historischen Seidenstraße und pflegten Handel mit entfernten Völkern. Sie wurden erobert und befreiten sich wieder, ihr Reichtum und Einfluss wuchs und schwand, ihre Territorien wurden immer wieder zerrissen im Machtspiel der Mächtigen.

Einst war Georgien der Weinacker Russlands, heute orientiert man sich in Richtung Westen und versucht auch im eigenen Land Absatz zu finden, obwohl gefühlt jeder Georgier für seinen eigenen Weinvorrat anbaut und sorgt. Investoren kommen ins Land, wittern Goldgräberstimmung, Arm und Reich leben in Städten dicht beieinander. Dabei zählt die Bevölkerung von Georgien gerade einmal drei, die von Armenien knapp vier Millionen Einwohner.

Glaube und Frömmigkeit tragen, so scheint es in Gesprächen und alltäglicher Beobachtung, die Menschen, auch die jungen Generationen. Nach dem Ende der Sowjetunion und der Loslösung von Russland begann in Georgien eine starke Rückbesinnung auf die eigene Kirche und christliche Wurzeln.

Es halten sich familiäre Strukturen und – aus westeuropäischer Sicht – konservative Werte.

Georgien und Armenien bieten viele beeindruckende Kulturschätze. Einige liegen – wie die Gergetier Dreifaltigkeitskirche bei Kazbegi in Georgien – entlegen in einer majestätischen Berglandschaft. Es gibt unzählige sehr alte Kirchen und Klosteranlagen, teils mit Fundamenten aus dem 7. Jahrhundert oder früher. Majestätisch, ihrer Zeit entrückt und erhaben anmutig wirken die für die Region typischen Kreuzkuppelkirchen. Die Landschaften reichen von mediterranem Mittelgebirge über fruchtbare Ebenen und hohe Grasflächen bis hin zu hochalpinen Regionen mit engen Schluchten und steilen Pässen.

Gerd Müller, Geschäftsleiter des Frankfurter Spezialreiseveranstalters Diesenhaus Ram, wird bei dem Informationsabend die Reise im Detail vorstellen und mit eigenem Bildmaterial illustrieren.

Ein Programmflyer kann über das Pfarrbüro von Sankt Georg bezogen werden, die Anmeldung ist bereits möglich. red

