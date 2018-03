Anzeige

Bensheim.„Kulturen erleben und Menschen begegnen“: Unter diesem Motto unternimmt der Volkshochschul-Förderverein Bensheim vom 7. bis 17. September eine Reise durch Albanien. Die Info-Veranstaltung zur Reise findet am 15. Juni um 19 Uhr in der Weiherhausgaststätte, Saarstraße 56 in Auerbach statt.

Das gastfreundliche Land mit seinem mediterranen Klima steckt voller Überraschungen. Geplant sind Besichtigungen in Tirana, Berat, Apollonia, Vlora. Fahrt durch den Llogara-Nationalpark zur Bucht von Porto Palermo mit Besichtigung der Ali-Pascha-Festung. Die Reise führt zudem zum Ohridsee nach Pogradec. Tagestouren nach Selca und Lin sowie in Mazedonien nach Sveti Naum und Ohrid sind geplant. An dieser Reise können auch Nichtmitglieder teilnehmen.

Anmeldeformulare und weitere Info zur Reise unter www.vhsfoerderverein-bensheim.de.