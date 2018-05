Anzeige

Dirk Rosenberger

Dirk Rosenberger

Bensheim. Großes Stühlerücken im Bürgerhaus - und das ist Wortsinn: Am Freitag räumten Bensheimer Vereine und Hilfsorganisationen stapelweise die grünen Sitzgelegenheiten und jede Menge Tische aus dem Gebäude. Am Montag wird die Baustelle für die Modernisierung eingerichtet, davor durften sich die Ehrenamtlichen am Mobiliar bedienen.