Stützpunktwehr bereits 67 Mal alarmiert

Anzeige

Bensheim.In den ersten drei Monaten des Jahres 2018 wurden die Feuerwehrmänner und -frauen der Freiwilligen Feuerwehr Bensheim-Mitte zu insgesamt 67 Einsätzen alarmiert. Zum Vergleich: 2017 gab es bis Ende März bereits 74 Einsätze abzuarbeiten. Diesmal gliedern sich die Einsätze in 42 Hilfeleistungseinsätze und zwölf Brandeinsätze. Hinzu kommen 13 Fehlalarme.

Das erste Mal nach mehreren Jahren konnten die Brandschützer, ohne in der Neujahrsnacht alarmiert zu werden, ins neue Jahr starten. Zu ihrem ersten Einsatz wurden die Einsatzkräfte erst mit dem Stichwort „F1 brennt Mülltonne/-container“ am Abend des 2. Januar aus dem Bett gerufen. Vor Ort wurde ein im Vollbrand stehender Container abgelöscht, anschließend geöffnet und nach Glutnestern abgesucht. Der Einsatz konnte schnell abgearbeitet werden. Doch einige arbeitsreiche Einsätze ließen nicht lange auf sich warten. Im Keller eines Hauses in der Bahnstraße verursachte ein Hauptstromverteiler einen Kellerbrand.

Einen Tag später brannte in der Straße „An der Riedwiese“ ein Kleintransporter, der mit einem Gastank ausgestattet war. Die in unmittelbarer Nähe geparkten Fahrzeuge drohten ebenfalls in Flammen aufzugehen – entsprechend bestand eine direkte Gefahr einer Ausbreitung des Brandes. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug und verhinderte somit weiteren Schaden.