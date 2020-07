Stummfilm und Orgelmusik

Bensheim.Im Beethoven-Jubiläumsjahr steht in der 11. Bensheimer Orgelnacht der Stummfilm von Hans Otto Löwenstein (1927) im Mittelpunkt.

Leben und Schicksal des „Titanen“

Der vielgerühmte Film wird auf der Großleinwand in der Stadtkirche Sankt Georg gezeigt und zeichnet das Leben des Titanen Ludwig von Beethoven nach, seine Erfolge, seine persönlichen Probleme, die Ertaubung bei gleichzeitiger genialer Erfindungsgabe.

Fritz Kortner spielt im Film in beeindruckender Weise die große Persönlichkeit Beethovens, heißt es in der Ankündigung.

Die Musik zum Film wird live an der großen Klais-Orgel improvisiert vom Martin Gregorius, einem begabten, fantasievollen und preisgekrönten Improvisator der jungen Generation. Er studierte Orgelimprovisation bei Prof. Adam Nowak in Detmold und befasste sich schon zu seiner Studienzeit mit der Spezialdisziplin der Stummfilmimprovisation.

Am Samstag, 22. August beginnt die 11. Bensheimer Orgelnacht mit dem Stummfilm um 20 Uhr. Beethoven hat sein „Glaubensbekenntnis“ zusammengefasst in dem markanten Satz „Das moralische Gesetz in mir (Kant) und der gestirnte Himmel über mir“. Dieses Zitat aus seinen Konversationsbüchern hat Gregor Knop inspiriert, Orgelmusik über den „gestirnten Himmel“ zu spielen: So werden ab 21.30 Uhr drei von Gustav Holsts „Planeten“ in Orgelbearbeitungen erklingen: Mars, Venus und Jupiter.

Intensives Hörerlebnis

Außerdem von Louis Vierne „L’étoile de soir“ (Der Abendstern) aus den „Pièces de fantaisie“. Astronomische Aufnahmen der drei Planeten auf der Großleinwand werden das Hörerlebnis intensivieren.

Kartenvorverkauf ausschließlich in der Musikbox im Kaufhaus Ganz, die donnerstags bis samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet und unter Telefon 06251/610540 erreichbar ist.

Die Anzahl der Sitzplätze beim Konzert in der Stadtkirche ist begrenzt, beim Betreten und Verlassen und zwischen den Konzerten besteht Maskenpflicht. red

