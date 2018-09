Stundenlange Suchaktion an der Erlache

Bensheim.Der Erlachsee schimmert in Blau- und Grüntönen im Sonnenschein – doch die Idylle am vermutlich letzten Sommertag des Jahres trügt. Ist in dem Gewässer im Süden von Bensheim am Donnerstagvormittag ein Mensch beim Schwimmen ertrunken? Eine groß angelegte Suchaktion von Feuerwehr und DLRG brachte nach über vier Stunden kein Ergebnis.

Die Suche wurde am Nachmittag gegen 15.30 Uhr

...