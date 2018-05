Anzeige

Bensheim.Ein Jahr lang dauerte die Vorbereitungszeit für die Konfirmandinnen und Konfirmanden des Südbezirks auf die Konfirmation, die am Sonntag in der Michaelsgemeinde gefeiert wurde. Bei einer Freizeit auf Schloss Schwanberg befassten sich die Jugendlichen mit dem Thema Abendmahl. Der Gottesdienst, den Pfarrer Stefan Kunz hielt, stand unter dem Thema „Im Zeichen des Kreuzes“. Nach dem Erinnerungsfoto zog unter dem Geleit des Posaunenchores die Gruppe in die Kirche ein. Für eine Überraschung sorgte ein Familienchor, der aus Eltern der Konfirmanden bestand, und den Gottesdienst umrahmte. df/Bild: Funck