Surtec spendet für die Tafel

Bensheim.Spendabel zeigten sich nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Unternehmen Surtec Deutschland und Surtec International. Im Eingangsbereich der Firmen waren Kisten aufgestellt, wo haltbare Lebensmittel für die Tafel gesammelt wurden.

Am Donnerstag konnten nicht nur die volle Kartons zur Tafel gebracht, sondern Mariette Rettig auch 1000 Euro, die Surtec spendete, übergeben werden. „Unsere Mitarbeiter engagierten sich total toll“, sagte Wolf Becker, Geschäftsführer von Surtec Deutschland bei der Übergabe. Im Schnitt kommen 150 Kunden pro Ausgabetermin. 800 Haushalte sind registriert. Dazu gehören 200 Rentner und 615 Kinder. 225 ehrenamtliche Mitarbeiter sind im Einsatz. Zwei Kühlautos werden benötigt, um die Lebensmittel abzuholen. An laufenden Kosten fallen jährlich 50 000 Euro an. df

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 28.01.2019