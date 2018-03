Anzeige

Schwanheim.Der SV Schwanheim lädt alle Mitglieder am Freitag, 23. März, ab 20 Uhr zur Mitgliederversammlung in das Vereinsheim am Sportplatz ein. Neben dem Bericht des Vorsitzenden werden auch die Abteilungsleiter der Abteilungen Fußball, Turnen und Jugendfußball das vergangene Jahr Revue passieren lassen. Zu den weiteren Tagesordnungspunkten zählt ferner der Jahresbericht des Rechners.

Neuwahlen des Vorstandes stehen nicht auf der Tagesordnung, da das gesamte Vorstandsteam noch bis 2019 gewählt ist. Es ist lediglich eine Ergänzungswahl von zwei Beisitzern vorgesehen.

Neben den klassischen Sportfeldern Fußball und Turnen ist der SV Schwanheim in erster Linie durch die Durchführung von Veranstaltungen wie Kerb, Fastnacht sowie der Beteiligung an der Sichelhenk ein belebendes Element zur Stärkung der Gemeinschaft, und aus dem örtlichen Geschehen nicht mehr wegzudenken, wie Vereinsvorsitzender Frank Daum und sein Stellvertreter Udo Hölzel erklären.