Swing auf der Pfeifenorgel

Bensheim.Am Donnerstag (5.) starten die 21. Bensheimer Orgelwochen mit einem außergewöhnlichen Konzert: Lilo Kunkel präsentiert um 20 Uhr in der Michaelskirche ein zum Spätsommer passendes Programm mit dem Titel „The Summer Knows“. Rund um die Themen Sonne, Urlaub und Meer spielt die Dozentin der Musikhochschule Würzburg Swing, Latin und Evergreens von Irving Berlin, Michel Legrand, Django Reinhardt und vielen anderen.

Lilo Kunkel ist eine der renommiertesten Jazz-Organistinnen Deutschlands und versteht es, mit Leichtigkeit und Spielfreude die teilweise bekannten Melodien auf der Orgel zu arrangieren und zum Klingen zu bringen. Das Konzert wird auch per Beamer auf einer Leinwand in der Kirche übertragen, so dass man der Künstlerin nicht nur zuhören, sondern auch zusehen kann. Karten für das Konzert sind an der Abendkasse erhältlich. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 03.09.2019