Swingende Weihnachten

Bensheim.Nach Auftritten in diesem Herbst bei den Seniorentagen und beim Jahreskonzert der Musikschule bereitet sich der Chor Wings of Joy derzeit auf einen weiteren Besuch bei den Gästen im Hospiz Bergstraße und das im achten Jahr in der Reihe „S(w)inging Christmas“ stattfindende Weihnachtskonzert vor. Termin ist am Mittwoch, 11. Dezember, um 19.30 Uhr in der Schwanheimer Kirche.

Groove mit den Funtastixx

Chorleiterin Lisa Hofstetter arbeitet derzeit mit den Sängerinnen und Sängern der Musikschule wieder an einer abwechslungsreichen Mischung aus Weihnachtsliedern.

Aus Spanien und England kommen eher traditionelle, aber eingängige und schwungvolle Weisen, während ein israelisches Lied mit seiner tragenden Melodie Besinnung und Ruhe vermitteln will. Schwungvoll geht es dann weiter mit einem Gospel, aber auch ein „Neues Weihnachtslied“ wird der Chor in gewohnter A-capella-Art aufführen.

Mit dabei sind in diesem Jahr auch die Funtastixx, der groovige Chor der Harmonie Fehlheim, der ebenfalls eine gelungene Mischung aus Rock und Pop passend zur Weihnachtszeit beisteuern wird. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr konnte wieder das Schlagzeugensemble der Musikschule für die Konzertreihe gewonnen werden.

Die sphärischen Klänge von Marimba und Vibraphon in der Schwanheimer Kirche haben im letzten Jahr auch die Musiker selbst begeistert. Eine Auswahl an geeigneten und bewegenden Stücken soll in diesem Jahr wieder die Musik der beiden Chöre auf eindrucksvolle Weise mit Marimba-Percussion bereichern.

Über eine Spende am Ende der Veranstaltung würden sich die beteiligten Formationen freuen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 19.11.2019