Swinging Christmas

Schwanheim.Mit neuen Formationen setzt Wings of Joy, der Chor der Musikschule Bensheim, seine Konzertreihe „S(w)inging Christmas – das etwas andere Weihnachts-Chorkonzert“ fort. Termin ist am Mittwoch (12.), um 19.30 Uhr, in der evangelischen Kirche Schwanheim.

Unter der neuen Chorleiterin Lisa Hofstetter wollen die Bensheimer Sängerinnen und Sänger wieder beschwingte, fröhliche aber auch besinnliche Weihnachtsmusik präsentieren.

Nach dem Motto Weihnachten auf der ganzen Welt hat man Traditionelles aus Deutschland, was fürs Herz aus Österreich, Swingiges aus den USA aber auch eine afrikanische Weise einstudiert, so dass wieder ein vielseitiges Programm zu erwarten ist, teilen die Veranstalter mit.

Schlagzeuger mit dabei

Der mit den Wings befreundete Chor Alive Vocals aus Schwetzingen wird weitere weihnachtliche Melodien gekonnt voller Lebendigkeit präsentieren und dafür sorgen, dass sich Leichtigkeit auch auf die Zuhörer überträgt. Ergänzt wird das Programm der beiden Chöre durch selten zu hörende Marimba-Klänge vom Schlagzeug-Ensemble der Musikschule, die jazzige Klänge mit Ethno-Percussion. Der Eintritt ist frei, über Spenden freut man sich, so der Chor. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 08.12.2018