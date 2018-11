Sylvester-Konzert komplett abgesagt

Bensheim.Terry Sylvester, der sein am 2. November geplantes Konzert im Musiktheater Rex in Bensheim wegen eines Todesfalles auf den 12. April verschieben musste, hat nun auch diesen Ersatztermin abgesagt. Das teilte die zuständige Agentur am Donnerstag mit.

Bereits gekaufte Karten können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen, wo sie erworben wurden, ab sofort zurückgegeben werden, heißt es in der Pressemitteilung.

Die „Simon & Garfunkel Revival Band“ wird hingegen gleich zweimal im Musiktheater Rex spielen. Neben dem schon angekündigten bestuhlten Konzert am Donnerstag, 27. Dezember, wird die Tribute-Band am 28. Dezember nochmals mit ihrem Programm „Feeling Groovy“ in Bensheim auftreten. Tickets gibt es im Vorverkauf unter anderem im Medienhaus Bergstraße, Telefon 06251/100816, und im Internet unter www.musiktheater-rex.de. red

