Synagoge von Glatz in Berlin zu sehen

Bensheim.Es ist eine Überraschung für alle, die in der polnischen Stadt Klodzko leben oder die früher in Glatz gelebt haben – und auch von Interesse für die Partnerstadt Bensheim: Derzeit wird in Berlin die Ausstellung „Kristallnacht – Antijüdischer Terror 1938. Ereignisse und Erinnerung gezeigt“, die unter anderem die damaligen Ereignisse in Glatz als Teil des Deutschen Reiches nachzeichnet.

Aus der Bensheimer Partnerstadt Glatz kommt eine von sechs kaum bekannten Fotoserien, die deutlich macht, in welchem Ausmaß die Gewalt von einheimischen Tätern ausging und dass sie vor aller Augen stattfand. Die Fotoserie von Glatz steht beispielhaft für das in Brand setzen der Synagogen im Deutschen Reich. Eine andere Fotoserie wird über Guntersblum gezeigt, wo die jüdischen Einwohner durch den Ort getrieben wurden.

Die Ausstellung ist ein gemeinsames Projekt der Stiftungen Denkmal für die ermordeten Juden Europas und des Dokumentationszentrums Topographie des Terrors. Sie ist bis 3. März , täglich 10 bis 20 Uhr , im Dokumentationszentrum Topographie des Terrors in Berlin-Kreuzberg, Niederkirchnerstraße 8, zu sehen. Der Eintritt ist frei.

In der Ausstellung sind Fotografien zu sehen, die niemanden kalt lassen – darunter der brennende Turm der Synagoge von Glatz. Er wurde am 10. November mit Benzin extra in Brand gesetzt, weil er am Tag zuvor nicht mit abgebrannt war. red

Info: Weitere Infos zur Ausstellung unter www.topographie.de

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 08.11.2018