Systemische Biografiearbeit

Bensheim.Am Samstag, 1. Juni, findet im Familienzentrum Bensheim von 9 bis 16 Uhr ein Seminar unter dem Motto „Komm, wir finden einen Schatz“ zur systemischen Biografiearbeit statt.

„Unsere Lebensgeschichte, das familiäre wie gesellschaftliche Umfeld insbesondere unserer Kindheit und Jugend prägt, welche Normen und Werte wir haben, wie wir mit Beziehungen umgehen und Situationen einschätzen“, heißt es in einer Ankündigung des Familienzentrums.

„Für uns selbst, das Miteinander mit unseren Partnern und insbesondere mit Kindern ist es ungeheuer wichtig und hilfreich, sich seiner biografischen Erfahrungen bewusst zu sein und daraus Schlüsse zu ziehen, was hinter oft sehr spontanem und unbewusstem Handeln steht, was uns antreibt, was uns ausbremst.“ Behutsam werden in diesem Seminar die Teilnehmer ihren Erfahrungen begegnen und Schlüsse aus ihrem Handeln ziehen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 21.05.2019