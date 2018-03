Anzeige

Pachelbel schrieb Choralpartiten, von denen das Abendlied „Werde munter meine Gemüte“ und der Choral „Freu dich sehr, o meine Seele“ aufgeführt werden. Am Schluss steht die Partita Nr. 4 D-Dur aus der Klavierübung Teil I von Johann Sebastian Bach.

Das Werk wurde 1730 von Johann Sebastian Bach herausgebracht. Es war das erste Werk, das er selbst drucken ließ. Im 1. Teil der Klavierübung entfaltet der reife Bach die musikalischen Möglichkeiten der Suiten. Die Partiten bilden den Höhepunkt barocker Klavierkultur für die Suitenform.

Mit dem Erlös aus dem Konzert werden die Arbeit des Kinderheims in Padilha/Brasilien und das Kindergartenprojekt in Njombe/Tansania unterstützt. Am Cembalo wird am 8. April Christoph Bergner zu hören sein. red

