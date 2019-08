Tafel versorgt mittlerweile 680 Haushalte

Die Bensheimer Tafel gibt seit mehr als 13 Jahren Lebensmittel an Bedürftige aus. 223 ehrenamtliche Mitarbeiter kümmern sich um einen reibungslosen Ablauf. Um die Betriebskosten finanzieren zu können, bedarf es aber immer wieder neuer Ideen. Am 14. September veranstaltet der Verein deshalb einen Benefiz-Flohmarkt in seinen Räumen auf dem ehemaligen Bundeswehrdepotgelände.

