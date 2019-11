Tag der Demenz bei der Awo

Bensheim.Das Sozialzentrum der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Bensheim lädt unter dem Motto „Vergiss’ mein nicht“ am Mittwoch, 20. November, zum „Tag der Demenz“ ein. Pflegende Angehörige und alle, die sich während ihrer Ausbildung, im Beruf oder Ehrenamt für Menschen mit Demenz engagieren, müssen sich immer wieder auf neue, schwierige Situationen einstellen.

Menschen mit Demenz ändern ständig ihr Verhalten. Und obwohl alles für sie einen Sinn hat, lässt es sich für andere nicht immer nachvollziehen. Im Verlauf der Krankheit nehmen sie sich selbst und die Welt anders wahr. Das Awo-Sozialzentrum in der Eifelstraße in Bensheim möchte Besuchern die Möglichkeit geben, so zu empfinden, wie ein Mensch mit Demenz. Am 20. November von 13 bis 18 Uhr sind Interessierte eingeladen, an einem Demenzsimulator in 13 alltäglichen Situationen am eigenen Leib zu erleben, wie sich Symptome der Demenz anfühlen.

Die Mitarbeiter werden den Besuchern außerdem Beschäftigungsmöglichkeiten vorstellen und Tipps zum Thema Ernährung geben. Um 18 Uhr schließt sich ein Fachvortrag zum Thema Demenz an. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 15.11.2019