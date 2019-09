Bensheim.Tag der Jugend vor der Stadtmühle – am heutigen Freitag (6.) ab 20 Uhr geht es beim Mini-Festival in der Kurve wieder musikalisch zur Sache. Thorsten Zanger und sein Team haben das Programm gewohnt souverän zusammengestellt.

Drei lokale Bands

Auftreten werden mit King Schultz, What is Tight? und Cold Ass Johnny junge lokale Bands, die es ordentlich krachen lassen werden und schon einige Auftritte in der Region absolviert haben. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Die Bühne wird nicht, wie sonst üblich, gleich wieder abgebaut, sondern bleibt einen Tag länger stehen. Am Samstag spielen dann die Bergsträßer Allstars ihr Winzerfest-Rumble vor der Stadtmühle. Los geht es um 20 Uhr. dr

