Tag der offenen Tür an der LFS

Bensheim.Sicherlich überlegen die Eltern kommender Fünftklässlerinnen bereits in diesen Tagen, welche weiterführende Schule ihre Tochter nach dem Abschluss des vierten Schuljahres besuchen möchte und soll.

Die Schulgemeinschaft der Bensheimer Liebfrauenschule lädt alle Interessierten zu ihrem Tag der offenen Tür für beide Schulformen (Mädchengymnasium mit Realschulzweig) am Samstag, 26. Januar, ein. Wie gewohnt werden in der Zeit von 9 bis 13 Uhr Führungen für Eltern und Führungen von Schülerinnen für Schülerinnen sowie ein buntes Beiprogramm angeboten, so dass interessierte Eltern die Möglichkeit haben, gemeinsam mit ihrer Tochter die LFS kennenzulernen. red

