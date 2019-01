Tag der offenen Tür an der Scholl-Schule

Bensheim.Für Samstag, 26. Januar, lädt die Geschwister-Scholl-Schule zum Tag der offenen Tür ein. Von 10 bis 13 Uhr erhalten Schülerinnen und Schüler der Klasse 4, ihre Eltern und Angehörige die Gelegenheit, die GSS, ihre Schüler sowie die Lehrkräfte kennenzulernen. Die verschiedenen Fächer stellen sich und ihre Fachräume mit Vorführungen und Experimenten vor.

An zahlreichen Stationen werden Einblicke in die Unterrichts-, Förder- und Wahlangebote, das Ganztagsangebot sowie das LRS-Konzept der Schule gegeben. Ein besonderes Hightlight bieten die von Fünft- und Sechstklässlern geführten Rundgänge, bei denen die Besucher die persönliche und lernförderliche Atmosphäre der Schule kennenlernen. Ferner werden das Kollegium sowie die Schulleitung mit Rat und Tat den Besuchern zur Seite stehen. Treffpunkte sind die Mensa sowie das Forum, in welchem um 10 Uhr die offizielle Begrüßung stattfindet. In der Mensa befinden sich auch die Informationsstände verschiedener Schulgremien (Elternvertretung, Verein der Freunde) und das Kuchenbüfett, bei welchem sich die Eltern sowie Mitglieder des Fördervereins tatkräftig einbringen.

Selbst aktiv werden dürfen die Besucher bei den Angeboten in den Bereichen Englisch, Werken, Chemie und Physik. naturwissenschaftliche Experimente sollen die Besucher zum Staunen bringen.

Neben den künstlerischen, sprachlichen und naturwissenschaftlichen Bereichen werden auch die sportlichen Aktivitäten der GSS vorgestellt. red

