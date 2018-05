Anzeige

Fehlheim.An diesem Wochenende feiert die Freiwillige Feuerwehr Fehlheim ihren Tag der offenen Tür. Das Fest beginnt am heutigen Samstag (26.) ab 19 Uhr mit einem zünftigen Dämmerschoppen im Feuerwehrhaus auf dem Dorfplatz.

Am Sonntag (27.) öffnet die Wehr um 10 Uhr ihre Türen und lädt zum Frühschoppen ein. Für die Unterhaltung sorgt um die Mittagszeit der Katholische Kirchenmusikverein Fehlheim. Für die jüngsten Besucher steht eine Hüpfburg bereit. Zum Mittagessen bietet die Wehr neben den bekannten Spezialitäten vom Holzkohlegrill eine deftige Gulaschsuppe an. Kuchen und Torten gibt es in der Cafeteria im Unterrichtsrau. Interessierte Besucher können sich über Fahrzeuge und Ausrüstung der Wehr informieren. red