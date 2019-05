Tag der offenen Tür beim Roten Kreuz

Bensheim.Die DRK-Ortsvereinigung Bensheim veranstaltet am Sonntag, 19. Mai, von 10 bis 18 Uhr ihren ersten Tag der offenen Tür in der neuen Unterkunft in der Rheinstraße 6 (ehemaliges Bundeswehrdepot).

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde ein breites Veranstaltungsprogramm erarbeitet. Neben einer Fahrzeug- und Oldtimerausstellung, Vorführungen und Erste-Hilfe-Übungen für jedermann wird auch ein breites Programm für Kinder angeboten.

Kinder können sich auf eine Hüpfburg, Kinderschminken und eine Teddyklinik freuen. Für die Teddyklinik werden alle Kinder gebeten, ein Kuscheltier mitzubringen. Für das leibliche Wohl der Gäste ist ebenfalls gesorgt. red

