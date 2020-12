Tag der offenen Tür diesmal virtuell

Bensheim.3 – 2 – 1, Klappe! Ein professionelles Kamerateam machte jetzt am Goethe-Gymnasium Bensheim Aufnahmen für einen Film, mit dem die Bergsträßer Europaschule beim Tag der offenen Tür am 30. Januar einen Einblick in den Unterricht und das Schulleben geben will. Schüler und Lehrer haben dafür Drehbücher geschrieben und einstudiert und hatten dabei viel Spaß mit dem neuen Medium, das ihnen auch für den regulären Unterricht Möglichkeiten eröffnet.

Der Film wird am 30. Januar online gehen, wenn der traditionelle Tag der offenen Tür für Viertklässler und ihre Eltern erstmals virtuell von 10 bis 14 Uhr stattfindet (www.goethe-bensheim.de). red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 18.12.2020