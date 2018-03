Anzeige

Bensheim.Bensheims einzige Grundschule in freier Trägerschaft ist die Senfkornschule. Der Trägerverein, die Pädagogische Initiative Bergstraße, gründete die kleine Schule vor dreieinhalb Jahren. Seit Sommer 2017 bietet die Schule auch eine Förderstufe. Sie ist als Bildungsangebot für die Jahrgangsstufen 5 und 6 ein Bindeglied zwischen der Grundschule und der Jahrgangsstufe 7 der weiterführenden Schulen.

Sie dient der Orientierung und hat die Aufgabe, die Schülerinnen und Schüler auf den Übergang in die Hauptschule, die Realschule, das Gymnasium oder die Gesamtschule vorzubereiten. Die Schule versteht sich vom Konzept her als Kleinschule und legt wert auf die christliche Wertevermittlung. Zurzeit besuchen 36 Schüler die Klassen 1 bis 5 der Senfkornschule. Für Schulen in freier Trägerschaft gelten die staatlich festgelegten Einzugsgebiete nicht.

Am Freitag, 9. März, öffnet die Senfkornschule ihre Türen. In der Zeit von 8 bis 11 Uhr kann der laufende Unterricht besucht werden, Lehrkräfte geben Einblick in ihre Arbeit und stellen die Schulkonzeption vor.