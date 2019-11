Bensheim.Der Tag des Kinderturnens findet jedes Jahr am zweiten November-Wochenende statt. Auch die TSV Auerbach nimmt daran teil. Am Sonntag (10.) ist der Treffpunkt in der großen Hall der TSV Auerbach auf dem Sportgelände. Dort wird das TSV-Turn-Abzeichen absolviert.

Es gibt eine Bewegungslandschaft, kleine Spiele und einen TSV-Warrior-Parcours. Für Kinder bis sechs Jahre geht es von 10 bis 12 Uhr in die Sporthalle. Kinder ab sieben Jahre können von 13 bis 15 Uhr teilnehmen. Für die Stärkung wird mit Kuchen, warmen Würstchen, Kaffee und kalten Getränken gesorgt. Wer mitmachen möchte, kann ohne Anmeldung vorbeikommen. red

