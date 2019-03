Tag des Merkens an der Heckler-Schule

Bensheim.Am Dienstag fand an der Joseph-Heckler-Schule der Tag des Merkens statt. Margarita Cabodevila vermittelte allen Schülern, dass Lernen Spaß macht und unter Nutzung einfacher Techniken erfolgreich ist.

Abends gab es einen Elternabend zum Thema Merken. Die Zuhören erfuhren, was die Kinder am Morgen beim Vortrag des Merkmeisters gelernt haben. Margarita Cabodevilla stellte zwei Memotechniken (die Briefkastentechnik und die Geschichtentechnik) vor. Außerdem informierte sie, wie man sein Kind erfolgreich beim Lernen unterstützen und Spaß am Lernen neu entdecken kann.

Es war ein kurzweiliger und sehr interessanter Abend, an dem viel gelacht wurde. Der Tag des Merkens (Vorträge für die Schüler am Vormittag und der Elternabend) wurde der Joseph-Heckler-Schule vom Förderverein spendiert. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 15.03.2019