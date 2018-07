Anzeige

Auerbach.Seit mehr als drei Jahrzehnten besucht eine Gruppe aus Bensheim das Kloster der Karmelitinnen Carmel de la Paix in Mazille/Burgund.

Inzwischen ist es für viele zu einer zweiten Heimat geworden, wo persönliche Beziehungen untereinander und zu den Schwestern gepflegt werden. Organisiert wird die jährliche Fahrt von der katholischen Kirchengemeinde Heilig Kreuz in Auerbach.

Auch die fünf Teilnehmerinnen, die in diesem Jahr erstmals dabei waren, zeigten sich beeindruckt von dem Ort der Ruhe, der malerischen Lage im burgundischen Hügelland, aber auch von den Gottesdiensten sowie der Offenheit, Herzlichkeit und dem überzeugenden Glaubenszeugnis der Schwestern. So erlebte die 13-köpfige Gruppe aus Bensheim eine wohltuende, anregende und besinnliche Woche in der Gemeinschaft.