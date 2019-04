Tagesauflug nach Pforzheim

Bensheim.Der deutsch-polnische Freundschaftskreises Bensheim – Glatz/Klodzko erinnert an den Tagesausflug nach Pforzheim. Abfahrt ist am Samstag (13.) um 9 Uhr am Busbahnhof.

Das Programm sieht den Besuch des Gasometers sowie eine Brauerei-Besichtigung vor. Der Abschluss ist in einem Weinlokal.

Noch besteht die Möglichkeit, sich für die Flug-/Busreise nach Krakau mit Stationen in Rzeszow, Zamosc und Lublin anzumelden. Die Reise findet vom 15. bis 22. September statt und führt in das eher unbekannte Ostpolen. Die Reiseteilnehmer werden in einer netten Reisegemeinschaft herrliche Schlösser, Kirchen und Altstadtkerne kennenlernen.

Anmeldungen und weitere Informationen bei Hans Seibert (Telefon 06251/982669) oder Danuta Deppert (Telefon 06251/2353). Details der Reise sind auch auf der Website unter www.dpfbensheim-klodzko.eu nachzulesen. red

