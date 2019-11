Tagesausflug der Gronauer Senioren nach Schwäbisch Hall

Gronau.Auf Einladung des Ortsbeirates starteten die Gronauer Senioren auch in diesem Jahr ihren Tagesausflug, dieses Mal Richtung Süden. Wie in den vergangenen Jahren zeigte Ehrenortsvorsteher Peter Jenal sich für die Planung der Fahrt verantwortlich und führte die Gronauer nach Schwäbisch Hall, wo man unter anderem die prächtigen Renaissancebauten am Marktplatz, das barocke Rathaus und die romanisch, gotische Kirche Sankt Michael besichtigen konnte. Wie schrieb Ricarda Huch einst über diese Stadt: „Natur hat diese Stadt gewiegt und Kunst hat sie gebildet.“ Für einen schönen, fröhlichen und genussreichen Abschluss sorgten die Ortsbeiratsmitglieder Heidi Unrath und Claudia Sänger, die den Einkehrschwung in einem Gasthaus in der benachbarten Kreisstadt organisierten. red/Bild: Fey

