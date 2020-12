Tagessegen feierte Geburtstag

Bensheim.Am diesjährigen ersten Advent wurde das erfolgreichste katholische Web-TV-Format, der „Tagessegen“, 15 Jahre alt. Pfarrer Heinz Förg (Bild) erreicht darin täglich viele Tausend Menschen, denen er in zwei Minuten den Kernpunkt des Tagesevangeliums auslegt und anschließend seinen Segen für den Tag spendet.

Die Videos können über Facebook, katholisch.de, kirche.tv und Bibel-TV angesehen werden. Zur Begehung dieses besonderen Jubiläums traf Förg einige Menschen aus seiner Segensgemeinde per Videokonferenz.

Dieses Angebot wurde von den Zuschauern des Tagessegens als großes Geschenk wahrgenommen. Aus ganz Deutschland, der Schweiz, England, Frankreich und sogar den USA wählten sie sich in die Videokonferenz ein, um mit Heinz Förg zu sprechen und persönlich von ihm den Segen zu erhalten. „Vielen Menschen ging das schon zu Herzen“, berichtet Pfarrer Förg. „Ich erinnere mich an eine Frau, der wirklich die Tränen gekommen sind.“

Aber nicht nur für die Menschen, die an jenem ersten Adventssonntag an der Jubiläumsaktion teilgenommen haben, war es ein emotionales Erlebnis. Auch Heinz Förg selbst war berührt von den Begegnungen: „Ich war sehr erfreut und auch dankbar, dass die Menschen den Segen in ihren Tag mitnehmen und ich derjenige sein darf, der ihn weitergibt.“

Das Gesicht des Formats

Förg ist beinahe seit der Geburtsstunde des Tagessegens das Gesicht des Formates. Für ihn persönlich ist es eine wichtige Vertiefung seines Lebens als Priester. Ohne die verstärkte Auseinandersetzung mit der Heiligen Schrift, die die Vorbereitung des Tagessegens erfordere, könne er nicht mehr leben.

„In den alten biblischen Geschichten entdecke ich jedes Mal neue Botschaften und Anstöße. Für mich als Christ und auch als Priester ist das eine sehr wichtige Sache“, erklärt er.

Aktionen wie die Videokonferenz zum 15. Jubiläum des Tagessegens kann Förg sich in Zukunft öfter vorstellen. Der Austausch bereichere nicht nur alle Beteiligten, sondern stärke auch die Gemeinschaft unter den Zuschauern. „Ich denke, dass wir mehr solcher Möglichkeiten miteinander ins Gespräch zu kommen anbieten werden – so, wie wir das am Sonntag gemacht haben. Das fand ich sensationell!“ red

Info: www.katholisch.de/video/ serien/tagessegen

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 18.12.2020