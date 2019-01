Tagsüber Schule, nachts auf der Straße

Auerbach.Als der Deutsch-Südafrikanische Förderverein für benachteiligte Kinder im September 2005 gegründet wurde, war kaum absehbar, wie erfolgreich und nachhaltig der Einsatz dieses unabhängigen Vereins selbst nach 13 Jahren immer noch sein sollte.

Eine Ursache des Erfolgs dürften aber auch die regelmäßigen „Kontrollen“ der Vorsitzenden Rosie Wennemer bei den einzelnen Hilfsprojekten sein. So weilte sie Ende 2018 wieder in Südafrika, um sich vor Ort über die sachgerechte Verwendung der Spenden aus dem fernen Bensheim ein Bild zu machen.

Erstes Ziel war das Projekt „The Homestead“ in Woodstock, wo 55 Jungen teilweise in einem Heim und teilweise unter den Autobahnbrücken von Kapstadt betreut werden. Von Woodstock aus besuchen die 55 Schüler 18 verschiedene Schulen. Der Erfolg des Projekts besteht darin, dass im Laufe der Zeit mehr und mehr Schüler zu qualifizierten Schulabschlüssen gekommen sind.

Drei von ihnen haben in diesem Schuljahr sogar ihr Abitur gemacht. Was das aber wert sein kann, wurde am Beispiel eines Schülers deutlich, der über keine gültige Geburtsurkunde verfügt, weil er als Baby gestohlen worden war. Und ohne Geburtsurkunde gibt es weder Ausbildung noch Studium.

Neuerdings werden in Woodstock auch kleine Kinder tagsüber aufgenommen, deren Eltern obdachlos sind. Sie erhalten morgens ein Frühstück, werden dann in eine Schuluniform eingekleidet und zur Schule gebracht. Nach der Schule kommen sie zurück, legen ihre Schuluniform ab, machen Hausaufgaben und werden nach einem Abendessen zurück zu ihren Eltern auf die Straße gebracht.

The Homestead hat sich zwischen national und international einen guten Ruf erarbeitet. Das führt zu regelmäßigen Sachspenden aus drei Lebensmittelläden der Woolworth-Kette, der Abstellung eines siebten Sozialarbeiters durch die Behörden von Kappstadt und einer Spende einer Lichtensteiner Stiftung über 4,3 Millionen Rand (rund 260 000 Euro).

Verein finanziert Englisch-Stunden

Im Kinderheim Christine Revell mit 45 Kleinkindern übernimmt der Verein Kosten für die medizinische Versorgung. Hier sind zurzeit zwei deutsche und zwei Schweizer Praktikanten im Einsatz. Über Weihnachten war es wieder gelungen, alle Kinder in Familien zu geben oder bei den Mitarbeitern unterzubringen.

Das Legacy Center im Township Kayamandi in Stellenbosch befindet sich weiterhin in hervorragendem Zustand. Dort wird vom Verein eine Englischlehrerin finanziert. Wie hoch die Akzeptanz dieser Einrichtung im Umfeld ist, konnte man daran erkennen, dass ein flüchtiger Autofahrer, der den Zaun des Centers zerstört hatte, von den Einwohnern aufgespürt und gezwungen wurde, den angerichteten Schaden zu bezahlen.

An der Secondary School/High School Stellenzicht in Jamestown unterstützt der Verein ein Leseprojekt, das unter dem Motto „Hoffnung“ steht. Hier werden die Schüler durch zusätzlichen Gruppenunterricht für schwache Schüler, Einzelunterricht und die Teilnahme an Wettbewerben in der Schule oder an der Uni in Stellenbosch besonders motiviert.

Mitte des Jahres konnte sogar von einer der beiden Zusatzlehrkräfte eine kleine Bibliothek eingerichtet werden. Im Arbeitsplan für das nächste Schuljahr soll mit Unterstützung eines bekannten Schriftstellers sogar ein Schreibprozess angestoßen werden. Neu eingerichtet werden konnte mit Hilfe eines vom Verein gewonnenen Initiators ein Computer-Labor mit sieben PC und 30 Tablets. Der Initiator Dale stellt sogar eine Mitarbeiterin seiner Firma für den Unterricht ab. Noch ist die Teilnehmerzahl begrenzt, aber insbesondere die erfolgreichen Schüler aus dem Leseprogramm sind die eifrigsten Nutzer der Computerschulung.

Rosie Wennemer konnte einmal mehr die Überzeugung mit nach Hause nehmen, dass das Motto des Vereins „Hilfe zur Selbsthilfe“ in hohem Maße in Südafrika verwirklicht wird. kn

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 10.01.2019