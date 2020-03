Taizé – ein Symbol der Ökumene

Bensheim.Einen Vortrag der besonderen Art erlebten die Senioren der Stadtkirchengemeinde Sankt Georg – noch vor Beginn der aktuellen Einschränkungen – zusammen mit Pfarrer Stefan Kunz von der evangelischen Michaelsgemeinde zum Thema „Frère Roger und die Gemeinschaft von Taizé“.

Taizé gilt als Symbol der ökumenischen Bewegung. Der kleine Ort nahe dem ostfranzösischen Cluny ist Sitz einer geistlichen Gemeinschaft, die zum Treffpunkt für Jugendliche aus der ganzen Welt wurde. Sie versteht sich als „Zeichen der Hoffnung“ und will Begegnungen zwischen Nationen und Konfessionen ermöglichen.

Schriftsteller statt Landwirt

Pfarrer Kunz begann seine Ausführungen mit der eindrucksvollen Darstellung des Lebens von Roger Schutz (1915 – 2005), des Gründers der Gemeinschaft. Eigentlich wollte Roger Schutz Landwirt wie sein Bruder werden. Aber sein Vater, evangelischer Pfarrer, hielt seinen Sohn für diesen Beruf ungeeignet, und er bat seinen Sohn, Roger harte landschwirtschaftliche Aufträge zu erteilen, damit er von diesem Berufswunsch Abstand nähme.

Dies gelang ihm auch, und so wandte sich Roger Schutz der Schriftstellerei zu, verfasste einen Roman und sandte ihn an einen Verlag. Der Verleger war sehr angetan von diesem Werk, verlangte aber eine Änderung des Romanschlusses. Das wiederum hielt Schutz für unzumutbar, und er studierte daher, wie sein Vater, evangelische Theologie.

1940 kam Roger Schutz nach Taizé im unbesetzten Teil Frankreichs (zone libre) und kaufte ein altes Haus, in das er Kriegsflüchtlinge und Juden, die auf der Flucht waren, aufnahm. Als die Wehrmacht die zone libre besetzte, war Schutz gerade in der Schweiz, wo er bis Herbst 1944 blieb.

Nach der Befreiung Frankreichs durch die Alliierten kehrte er mit drei Freunden nach Taizé zurück. Sie mieteten zwei weitere Häuser an, in denen die jüngste Schwester von Schutz Kriegswaisen betreute. Am Ostersonntag 1949 legten die ersten sieben Brüder, alle evangelische Christen, ihre Gelübde für ein gemeinsames einfaches Leben ab.

Beim katholischen Ortsbischof holten sie, unterstützt vom damaligen päpstlichen Nuntius Roncalli und späteren Papst Johannes XXIII., die Erlaubnis ein, die romanische Dorfkirche mitnutzen zu dürfen. Frère Roger lag von Anfang an viel an einem Austausch mit der katholischen Kirche. Exemplarisch steht dafür der gute Kontakt mit Karol Wojtyla, dem früheren Erzbischof und Kardinal von Krakau und späteren Papst Johannes Paul II.

Nach einem Kennenlernen beim Zweiten Vatikanischen Konzil (1962 – 1965) besuchte er 1964 und 1968 Taizé. Nach seiner Wahl zum Papst war er 1986 anlässlich eines Frankreich-Besuches wieder in Taizé, und jedes Jahr empfing er Frère Roger in Privataudienz im Vatikan. Einmal empfing er Frère Roger mit den Worten: „Oh, Taizé, dieser kleine Frühling!“, um seine Wertschätzung der ökumenischen Arbeit auszudrücken. 2018 zählten etwa 100 Brüder aus über 25 Ländern zur Communauté.

In der 1960er Jahren folgten zunehmend auch Jugendliche der Einladung, den Orden zu besuchen. 1961 begann die Gemeinschaft am Rande des Dorfes mit dem Bau der Versöhnungskirche. Der Bau wurde unterstützt durch einen Bauorden und deutschen Freiwilligen der Aktion Sühnezeichen.

Im Jahr 2005 tödlich verletzt

1970 kündigte Frère Roger ein Konzil der Jugend an, dessen Hauptversammlung 1974 stattfand und an dessen Eröffnung mehr als 40 000 Jugendliche teilnahmen. Im August 2005 wurde Frère Roger während des Abendgebetes von einer psychisch kranken Frau mit einem Messer so schwer verletzt, dass er wenig später im Kreis einiger Mitbrüder seinen Verletzungen erlag. Sein Nachfolger als Prior ist der deutsche Katholik Alois Löser. Im Zentrum des Lebens in Taizé stehen das dreimal am Tag stattfindende Gebet, die Eucharistiefeier, die Fürbitten und die Gesänge, die heute in vielen Gottesdiensten weltweit gesungen werden.

Von den rund 50 Gesängen sind bei uns besonders bekannt: Behüte mich, Gott – Laudate omnes gentes (Lobsingt ihr Völker), Meine Hoffnung und meine Freude und das berühmte Halleluja.

Helmut Turber bedankte sich bei Pfarrer Kunz mit einem Weinpräsent für dieses außergewöhnlich informative Referat und wies darauf hin, dass die für den 21. April geplante Veranstaltung mit Rudolf Schmitt (Sankt Georg – Stadt- und Kirchenpatron von Bensheim) aufgrund der allseits bekannten Umstände ausfallen und in den Herbst verlegt werden muss. red

