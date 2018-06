Talente entdeckt und gefördert

An der Geschwister-Scholl-Schule wurden am Mittwoch die Absolventen der Hauptschule verabschiedet. Schulleiterin Angela Lüdtke überreichte neben den Zeugnissen auch weiße Rosen an die Schüler. © Strieder

Bensheim.„Ihr habt Eure Zukunft in der Hand und Ihr habt das Rüstzeug dafür beigebracht bekommen. Vergesst es nicht und wendet es an.“ Mit diesem Appell verabschiedete Christiane Koch, Leiterin des Hauptschulzweiges der Geschwister-Scholl-Schule, die Schüler der vier Abgangsklassen in das „große bunte Leben.“ Am Mittwochabend erhielten 50 Hauptschulabsolventen in einer Feierstunde im GSS-Forum ihre

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3741 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 15.06.2018