Tanz-Fitness mit toller Musik

Bensheim.In diesem Jahr startet wieder ein neuer Kurs „Tanz-Fitness-50+“ bei der DJK-SSG Bensheim. Der Kurs bietet die Möglichkeit, mit viel Spaß Sport zu treiben und sich zu toller Musik zu bewegen – ob Oldies, aktuelle Charts oder Latin-Style, für jeden ist etwas dabei.

Die leicht zu erlernenden Tanzschritte und Choreografien sind einfach nachzutanzen. Ausdauer sowie Herz und der Kreislauf werden trainiert und ganz nebenbei kann man neue Kontakte knüpfen und Freunde finden. Beim Kurs „Tanz-Fitness“ handelt es sich nicht um Paartanz, heißt es in der Pressenotiz der SSG.

Beginn ist am Donnerstag, 16. Januar, um 10 Uhr in der Kapuzinerhalle des Mehrgenerationenhauses in der Obergasse 5 in Bensheim. red

